Głośnym echem odbija się w mediach wywiad lidera Hamasu Chalida Maszala, który zgodził się na rozmowę z arabską dziennikarką. Na przywódcę spadł grad trudnych pytań, na co Maszal z pewnością nie był przygotowany. "Z całym szacunkiem", "wybacz, że to powiem" czy "droga siostro" - to tylko niektóre zwroty, których używał, by dać sobie chwilę na przygotowanie odpowiedzi. - Siedzisz poza Gazą, w klimatyzowanym pokoju i rozmawiasz o wojnie, dżihadzie, bombardowaniach... - podsumowała w jednej z wypowiedzi prowadząca.