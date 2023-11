Dowództwo IDF potwierdziło informacje w komunikatach opublikowanych w mediach społecznościowych. Wpisy udostępniono z licznymi materiałami wideo, na których m.in. wejście do tunelu .

"Głębokie schody prowadzą do wejścia do szybu tunelu wyposażonego w różne stopnie bezpieczeństwa, w tym drzwi przeciwwybuchowe. Tego typu drzwi organizacja terrorystyczna Hamas wykorzystuje do blokowania dostępu sił izraelskich" - napisano.