"Lekarze od razu podejrzewali, że to objawy polio. Po przeprowadzeniu niezbędnych testów w stolicy Jordanii, Ammanie, infekcja została potwierdzona" - przekazał resort zdrowia.

Polio w Strefie Gazy. ONZ apeluje

Przypadek został nagłośniony wkrótce po tym, jak sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał do dwóch siedmiodniowych przerw w wojnie w celu zaszczepienia ponad 640 tys. dzieci.

- Zapobieganie rozprzestrzenianiu się polio będzie wymagało ogromnych, skoordynowanych i pilnych działań. Apeluję do wszystkich stron, aby natychmiast przedstawiły konkretne zapewnienia gwarantujące humanitarne przerwy w działaniach wojskowych - zaapelował Guterres.

Agencje ONZ ds. zdrowia i dzieci oświadczyły, że sporządziły szczegółowe plany dotarcia do wszystkich potrzebujących dzieci na terytorium Palestyny i mogą rozpocząć akcję szczepienia jeszcze w tym miesiącu. Wszystko wymaga jednak zawieszenia broni.

"Te przerwy w walkach umożliwiłyby dzieciom i rodzinom bezpieczne dotarcie do placówek służby zdrowia, a pracownikom pomocy społecznej dotarcie do dzieci, które nie mają dostępu do opieki zdrowotnej - stwierdziły agencje w oświadczeniu.