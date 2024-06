Nowy etap wojny. Netanjahu przerzuca wojska na północ

- Po zakończeniu intensywnej fazy wojny będziemy mogli przenieść część sił na północ, i to zrobimy - oświadczył Benjamin Netanjahu. Premier Izraela podkreślił, że intensywne walki z Hamasem w Strefie Gazy dobiegają końca, jednak to nie oznacza, że wojna również. Netanjahu dodał też, że nie zgadza się, by po zakończeniu konfliktu Strefą Gazy administrowała Autonomia Palestyńska.