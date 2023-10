Najwyższy alert bezpieczeństwa we Francji. Macron zarządził mobilizację

- Francja podniosła alert bezpieczeństwa do najwyższego poziomu w związku z atakiem nożownika w Arras i obawami przed sprowadzeniem konfliktu między Izraelem a Hamasem na teren Francji - poinformował szef francuskiego MSW Gerald Darmanin.

"Na tle skrajnego napięcia międzynarodowego dżihadyzm po raz kolejny uderzył we Francję " - napisał w sobotę francuski dziennik "Le Monde" po piątkowym ataku.

Wojna w Izraelu. Francja podnosi alert bezpieczeństwa

Minister stwierdził, że istnieje "niewątpliwie" związek między atakiem w Arras a sytuacją na Bliskim Wschodzie . - Ręka mi nie zadrży - obiecał minister, wskazując na walkę z radykalnym islamem. - Udaremniliśmy do tej pory 43 ataki - dodał szef MSW.

Darmanin potwierdził, że napastnik w Arras był "objęty podsłuchem telefonicznym, ale podsłuch nie wykazał, by planował jakiś atak" .

Według informacji dziennika rodzina islamisty miała być wydalona z Francji w lutym 2014 roku. Wtedy właśnie straż graniczna zabrała jego rodziców wraz z pięciorgiem dzieci na lotnisko w Roissy, gdzie czekał samolot, którym mieli być odesłani do Moskwy.

Francuska Partia Komunistyczna w departamencie Ille-et-Vilaine opublikowała następnie komunikat prasowy, w którym potępiła zamiar wydalenia rodziny, argumentując, że spełnione zostały wszystkie warunki, aby Mogouczkowie zostali we Francji.

Izrael a Francja. Napastnik powiązany z Islamem

Mogouczkow był znany ze swoich powiązań z radykalnym islamem. We Francji wraz z rodziną mieszka od 2008 roku.

Belgia. Policja w Antwerpii w stanie podwyższonego pogotowia

" Poziom zagrożenia w Belgii na razie nie zostanie podniesiony po ataku we francuskim mieście Arras, ale burmistrz Antwerpii Bart De Wever informuje, że policja w jego mieście jest w 'podwyższonym stanie pogotowia' . W Antwerpii żyje społeczność żydowska licząca około 20 tys. osób" - podała agencja Belga.

"Właśnie wysłałem e-mail do (szefowej MSW Belgii) Annelies Verlinden z prośbą o wsparcie federalne. Jest to możliwe na różne sposoby i omówię z nią tę kwestię, ponieważ uważamy, że będziemy musieli to kontynuować przez długi czas" - powiedział De Wever.