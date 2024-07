Kamala Harris uspokaja sojusznika. Zadeklarowała "żelazne wsparcie"

Ataki rakietowe na Izrael. Strona izraelska oskarża Hezbollah

Był to najbardziej krwawy atak na ludność cywilną Izraela od czasu rajdu bojowników Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. Od tego czasu Hezbollah regularnie ostrzeliwuje północne rejony Izraela .

Jaka będzie postawa Harris wobec Izraela? "Jest bardziej krytyczna"

- Izrael ma prawo do obrony, ale znaczenie ma to, jak je realizuje (...) Wyraziłam swoje poważne zaniepokojenie tragiczną sytuacją humanitarną" w Strefie Gazy - przekazała Harris dziennikarzom po ponad 40-minutowej rozmowie z izraelskim przywódcą.

- To, co się tam dzieje, jest druzgocące, nie możemy odwracać oczu od tych tragedii. To cierpienie nie może nas sparaliżować; nie będę milczeć - podkreśliła.