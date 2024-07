Co najmniej dziesięć osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych w ataku rakietowym przeprowadzonym przez Hezbollah na miasto Majdal Shams na północnych Wzgórzach Golan - informuje Times of Israel. Zdaniem wojskowych z Sił Obronnych Izraela rakieta uderzyła bezpośrednio w boisko do piłki nożnej, gdzie bawiły się dzieci.