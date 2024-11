Walki - zgodnie z zapisami - zakończyły się o 4 rano w środę (czasu lokalnego), a pełne zawieszenie broni ma doprowadzić do trwałego zaprzestania działań wojennych. Izrael zobowiązał się w ciągu 60 dni do stopniowego wycofania się z południa Libanu, a w tym czasie Bejrut rozpocznie obejmować kontrole nad tym terytorium. Tamtejsza armia wydała oświadczenie informując o rychłym rozmieszczeniu sił na południu. Zaapelowano również, aby mieszkańcy przygranicznych wiosek opóźnili powrót do domów do czasu wycofania się Izraelczyków. Reklama

Gwarantami umowy między zwaśnionymi stronami są Stany Zjednoczone oraz Francja z Ameryką w roli głównego mediatora. System, w którym uczestniczy Izrael i Liban ma zapewnić szybką komunikację oraz reakcję na potencjalne naruszenia porozumienia.

Agencja Reuters przypomina, że do eskalacji działań między sąsiadami doszło na blisko rok od ataku Hamasu na Izrael - telawiwskie wojska wkroczyły bezpośrednio do południowego Libanu 1 października, aby zniszczyć Hezbollah. Ze wstępnych wyliczeń wiadomo, że w działaniach zginęło ponad 100 mieszkańców Izraela, a ok. 60 tys. zostało przesiedlonych.

Tymczasem rząd Binjamina Netanjahu chwali się "wyeliminowaniem" ponad 2 tys. bojowników tej organizacji i poważnie osłabiło jej potencjał militarny.

Kruche zawieszenie broni? Ostrzelano przejścia graniczne z Syrią

Mimo wejścia w życia zawieszenia broni Reuters donosił, że krótko po godz. 4 (czasu lokalnego) można było usłyszeć odgłosy strzelaniny w Bejrucie. Nie wiadomo, czy incydent miał charakter świętowania. Z kolei Damaszek twierdzi, że Izrael zaatakował północy Liban przy przejściach granicznych z Syrią. Zginąć miało sześć osób, w tym dwóch wojskowych oraz czterech cywili. Reklama

Do rana Hezbollah oficjalnie nie skomentował zawieszenia broni, jednak urzędnik o wyższej randze w bojówce powiedział libańskiej telewizji Al Jadeed, że chociaż popiera "rozszerzenie władzy państwa libańskiego", to jego grupa wyjdzie z wojny silniejsza.

Bliski Wschód. Waszyngton liczy na więcej

Pozytywnie o zawieszeniu broni wypowiada się za to Waszyngton. - To, co pozostało z Hezbollahu nie będzie mogło ponownie zagrozić bezpieczeństwu Izraela - stwierdził Joe Biden w czasie przemówienia z Białego Domu.

Amerykański prezydent, który opuszcza urząd w styczniu, dodał, że jego administracja będzie nadal naciskać na zawieszenie broni oraz umowę o uwolnieniu zakładników w Strefie Gazy, a także na umowę o normalizacji stosunków między Izraelem a Arabią Saudyjską.

Z kolei prezydent Francji w sieci podkreślał, że umowa to "kulminacja wysiłków podejmowanych przez wiele miesięcy z władzami Izraela i Libanu, w ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi".

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły! Reklama