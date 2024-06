Gabinet wojenny rozwiązany. Benjamin Netanjahu podjął decyzję

Jak informują izraelskie media, do rozwiązania gabinetu doszło po odejściu byłego ministra obrony Beniego Ganca , który był jednym z sześciu ministrów w gabinecie.

Izrael. Benjamin Netanjahu rozwiązał gabinet wojenny

Dodatkowo skrajnie prawicowi ministrowie bezpieczeństwa i finansów Itamar Ben Gwir i Bezalel Smotricz mieli domagać się włączenia ich do tego organu, co mogłoby doprowadzić do pogłębienia konfliktu Izraela z sojusznikami.