Zmasowany atak na Ukrainę. Pocisk leciał w kierunku Polski

"Rakieta manewrująca w obwodzie lwowskim zbliża się do granicy z Polską" - przekazano po godz. 6:00. Kilka minut później w nowym komunikacie dodano, że pocisk zmienił kurs lotu i zmierzał w kierunku Lwowa. Na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy, a do mieszkańców apelowano, aby udali się do schronów.