Ukraina: Zmasowany atak rakietowy Rosjan. "Kijów zagrożony pociskami"

W Charkowie rakiety trafiły w obiekty przemysłowe, co doprowadziło do pożaru; ranna została co najmniej jedna kobieta. W Zaporożu natomiast pocisku uderzyły w tereny mieszkalne; wiadomo o kilku poszkodowanych.