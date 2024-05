Ostrzegł jednocześnie, że Ukraińcy dysponują zaledwie 25 proc. obrony przeciwlotniczej, której potrzebują, by utrzymać linię frontu.

Ukraina. Zełenski: Wkraczają głębiej w nasze terytorium

Zdaniem Zełenskiego wojska agresora zdołały posunąć się od pięciu do 10 kilometrów wzdłuż północno-wschodniej granicy, zanim Ukraińcy zdołali ich zatrzymać. Wskazał jednak, że zdobycze Rosjan mogą być zaledwie "pierwszym etapem" większej ofensywy.

- Nie powiem, że to wielki sukces Rosji, ale musimy myśleć trzeźwo i zrozumieć, że wkraczają głębiej w nasze terytorium - powiedział Wołodymyr Zełenski w piątek w wywiadzie dla zagranicznych mediów.

Zełenski wskazywał także na nierówne szanse Ukrainy w walce z Rosją w przestrzeni powietrznej . - Ukraina potrzebuje od 120 do 130 myśliwców F-16, by na w miarę równym poziomie walczyć z Rosją.

Ukraińcy chcą atakować terytorium Rosji. Proszą o zgodę USA

Jednocześnie "The Wall Street Journal" donosi, że Ukraińcy zwrócili się do władz USA z prośbą o zgodę na użycie amerykańskiej broni na terytorium Federacji Rosyjskiej.

"Władze amerykańskie nadal rozważają ukraiński wniosek " - przekazał w piątek "WSJ". "Jeśli zgoda zostanie udzielona, będzie to oznaczać zasadniczą zmianę polityki Waszyngtonu, który od dawna stara się ograniczyć ryzyko eskalacji militarnej pomiędzy USA i Rosją, wspierając jednocześnie Ukrainę" - zauważono. "Warunek ten, na który Ukraina się zgodziła, miał uniemożliwić przekształcenie się wojny w starcie Stanów Zjednoczonych z Rosją " - przypomina gazeta.

Ukraińskie media, w tym agencja Unian, pisały już wcześniej, że Kijów naciska w tej sprawie na Biały Dom i w tym celu grupa ukraińskich parlamentarzystów udała się do USA.

- Widzimy, jak wojsko Rosji znajduje się jeden lub dwa kilometry od naszej granicy i nic nie możemy na to poradzić - powiedziała Ołeksandra Ustinowa, szefowa parlamentarnej komisji ds. broni i amunicji Ukrainy, podkreślając frustrację ukraińskiej armii. - Dajecie nam kij, ale nie pozwalacie nam go użyć - dodała, odnosząc się do ograniczeń narzuconych przez USA ukraińskim siłom.