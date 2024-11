W przemówieniu wygłoszonym we wtorek w ukraińskim parlamencie Zełenski zaprezentował nowy dziesięciopunktowy plan polityki wewnętrznej . Według The Kyiv Independent ma on być odpowiedzią na krytykę pod adresem głowy państwa po przedstawieniu jesienią głośnego planu zwycięstwa. Plan ten obarczał odpowiedzialnością za losy wojny partnerów Kijowa, a nie uwzględniał reform krajowych.

- Gdy cały świat czeka na cud ze strony Trumpa, my powinniśmy wziąć się do pracy - oświadczył Zełenski.

Zełenski krytykuje kraje G20. Zarzuca im brak "silnej strategii"

Wojna w Ukrainie a plan reform. Krytyka pod adresem Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 16 października przedstawił plan zwycięstwa w Radzie Najwyższej Ukrainy, a dzień później zaprezentował go na posiedzeniu Rady Europejskiej. Według ukraińskich zamierzeń ma on przyczynić się do zakończenia rosyjskiej inwazji do końca 2025 roku. W planie powtórzono większość dotychczasowych postulatów Ukrainy, które skupiają się na żądaniach wobec zachodnich partnerów Kijowa.