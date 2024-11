Niemcy apelują do Europy. "Nie możemy zrobić sobie przerwy"

- Nadszedł czas, by stworzyć nowy fundament europejskiego bezpieczeństwa i wolności oraz w dalszym ciągu wzmacniać sojusz transatlantycki, a nie go niszczyć - mówiła w Warszawie Annalena Baerbock .

Niemcy naciskają na Europę. "Władimir Putin nie zrobi sobie przerwy"

- My także nie możemy zrobić sobie przerwy , by zapewnić Europie bezpieczeństwo i dlatego każdego dnia będziemy nadal budować nasze europejskie bezpieczeństwo - podkreśliła szefowa MSZ.

Wojna w Ukrainie trwa tysiąc dni. "Musimy zrobić wszystko, co konieczne"

Baerbock zaznaczyła, że szefowie dyplomacji "Wielkiej Piątki", czyli pięciu największych państw UE - Polski, Niemiec, Francji, Włoch i zdalnie Hiszpanii - zebrali się we wtorek w Warszawie także po to, by wesprzeć Ukrainę w jej walce z terrorem, i przemocą. Towarzyszył im szef brytyjskiej dyplomacji, także w formie online. Na spotkanie nie mógł dotrzeć zaproszony minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.