We wtorek do Rady wpłynęła ustawa podpisana przez głowę państwa. Parlament przegłosował ją już w maju zeszłego roku.

Ukraina a mobilizacja. Wołodymyr Zełenski zdecydował

W grudniu ubiegłego roku prezydent Ukrainy oświadczył, że armia proponuje zmobilizowanie dodatkowych 450-500 tys. osób. Zastrzegł jednak, że "jest to bardzo delikatna sprawa". Na ten moment nie wiadomo, ilu młodych mężczyzn może trafić do wojska w wyniku nowego prawa.

Mobilizacja w Rosji. Nowy dekret Putina

Pobór ruszył z początkiem kwietnia i potrwa do połowy lipca. Również Kreml zmienił wiek osób powoływanych do wojska. Teraz do armii mogą trafiać obywatele w przedziale od 18 do 30 roku życia. Jeszcze podczas jesiennego poboru górną granicą było 27 lat.