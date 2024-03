Nowy dekret Putina. 150 tysięcy osób zaciągniętych do wojska

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał nowy dekret - tym samym do rosyjskiego wojska powołanych zostanie 150 tysięcy nowych osób - informują rosyjskie agencje. Powołanie obejmie mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat. Pobór potrwać ma od 1 kwietnia do 15 lipca.