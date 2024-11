Wybory w USA. Za kulisami wrze. Ukraina w napiętym oczekiwaniu

W swoich wystąpieniach Zełenski i jego zespół w dalszym ciągu pokazują, że sytuacja na froncie dyplomatycznym jest "skomplikowana, ale pod kontrolą". Sprzyja temu pewna inercja procesów globalnych do czasu oficjalnego objęcia urzędu przez Trumpa. " Jednak za kulisami życia politycznego właśnie toczą się przygotowania do decydujących bitew o kształt przyszłego porządku światowego " - czytamy.

Wojna w Ukrainie a wybory w USA

"UP" zauważa, że wiodącą rolę w otoczeniu Trumpa odgrywa jego syn, Donald Trump Jr. To on miał być jednym z tych, którzy uparcie lobbowali na nominacji wiceprezydenckiej dla J.D. Vance'a . To Trump Jr. ma być także nieformalnym przywódcą agresywnej, ultrakonserwatywnej grupy młodych polityków, która chce przewodzić tzw. środowisku MAGA (Make America Great Again).