Od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie zginęło co najmniej 60-100 tys. ukraińskich żołnierzy . Z kolei około 400 tys. zostało rannych i nie jest w stanie dalej służyć w wojsku - wynika z danych "The Economist" po przeanalizowaniu informacji pochodzących z raportów służb wywiadowczych, przedstawicieli agencji obronnych, badaczy i źródeł, które wyciekły lub zostały opublikowane.

"Te raporty są trudne do weryfikacji. Ponadto żołnierze, którzy są zaginieni i uznani za zmarłych, nie zawsze są uwzględniani w danych. Dają jednak przybliżone pojęcie o liczbie poległych" - czytamy.

Strona UA Loss kataloguje nazwiska i wiek zmarłych, co umożliwia obliczenie strat według grup wiekowych. Według ich danych od 2022 roku zginęło co najmniej 60 435 ukraińskich żołnierzy .

Ukraina: Straty Kijowa. Najnowsze szacunki

"Jeśli przyjąć, że na każdego poległego w bitwie przypada od sześciu do ośmiu ciężko rannych żołnierzy ukraińskich, to prawie co 20 mężczyzna w wieku 18-49 lat zginął lub był zbyt ranny i nie może kontynuować walki" - dodano.