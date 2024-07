Politycy zdecydowali się na taki ruch w związku z rosnącą krytyką Pekinu ze strony krajów Zachodu i Stanów Zjednoczonych. Chiński rząd wielokrotnie oskarżany był o wsparcie rosyjskich wojsk m.in. poprzez sprzedaż nowoczesnych podzespołów wykorzystywanych w broni , która trafia do żołnierzy na froncie w Ukrainie .

"Urzędnicy europejscy powiedzieli niedawno, że chińskie i rosyjskie firmy opracowują drona szturmowego podobnego do modelu irańskiego, który wykorzystywany jest w Ukrainie. Chiny zaprzeczają takim zarzutom, twierdząc, że kraj nie dostarcza broni żadnej ze stron konfliktu i ściśle kontroluje eksport towarów podwójnego zastosowania " - podkreślają autorzy.

Wojna w Ukrainie. Chiny zaprzeczają zaangażowaniu w konflikt

- Wizyta ukraińskiego urzędnika na tym szczeblu jest pierwszą od lat. I to dobrze (...) Potwierdziło się także to, co powiedział mi chiński przywódca Xi Jinping, że Chiny nie będą dostarczać Rosji broni. Czekam na szczegółowy raport ministra po powrocie na Ukrainę - mówił.