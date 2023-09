Ukraina uderza w pozycje Rosjan. "Na własne oczy byliśmy świadkami zaciętej bitwy pod Bachmutem. Masowe ostrzały i ataki trwały godzinami. Kijów idzie do przodu" - relacjonuje z frontu dziennikarz CNN, który zajrzał za kulisy ukraińskiej kontrofensywy. Kluczową rolę pełnią w niej drony. "Widzimy ich piechotę, uderzamy w pojazdy, działa, we wszystko, co musimy zniszczyć" - mówi w nagraniu operator bezzałogowca.