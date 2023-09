Nowy kierunek ofensywy. Ukraińcy ujawniają plany

Wojna w Ukrainie. Ekspert mówi o kontrofensywie na Krymie

Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało w poniedziałek, że nad północno-zachodnią częścią Morza Czarnego oraz nad Półwyspem Krymskim zniszczono cztery ukraińskie drony. Reuters zaznaczył, że nie wiadomo, czy w wyniku próby ataku doszło do jakichkolwiek zniszczeń bądź obrażeń wśród ludzi. Co więcej, cztery inne bezzałogowce zniszczono również nad terytorium Rosji - nad Kurskiem i Biełgorodem.

Wyzwolenie Krymu. Wicepremier z apelem do Ukraińców

- Po raz kolejny proszę Ukraińców, by jeśli jest to możliwe, wyjechali z Krymu - wzywała wiceminister. Odnosząc się do innych miejsc, do których zaleca się udanie ludności, wymieniła Kijów oraz "kraje trzecie".