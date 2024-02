Kilkanaście godzin później redaktor naczelny rozgłośni "Echo Moskwy" Aleksiej Wienediktow w twitterowym wpisie zasugerował, że były redaktor Fox News przybył do Moskwy, by przeprowadzić rozmowę z Władimirem Putinem . Podobne informacje podała także redakcja amerykańskiego Newsweeka.

Sam Carlson ogłosił realizację wywiadu w mediach społecznościowych 6 lutego. Wówczas to na jego profilu na platformie X pojawił się film, w którym tłumaczył swoją decyzję.

"Większość Amerykanów nie rozumie, dlaczego Putin najechał Ukrainę i jakie są jego cele (...) Przybyłem do Moskwy nie z miłości do Władimira Putina, ale z miłości do Stanów Zjednoczonych" - twierdził.