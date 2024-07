Wołodymyr Zełenski może mieć powody do zadowolenia po wizycie swojego bliskiego współpracownika w Chinach . Dmytro Kułeba , szef ukraińskiej dyplomacji, rozmawiał na miejscu ze swoim odpowiednikiem, Wangiem Yi.

Prezydent Ukrainy relacjonował sprawę w swoim wieczornym wystąpieniu w środę. Jak zaznaczył, sam fakt spotkania świadczy o tym, że azjatyckie mocarstwo traktuje Ukrainę podmiotowo. - To jasny sygnał, że Chiny wspierają integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy - podkreślił Zełenski.

Ukraina. Minister spraw zagranicznych pojechał do Chin

Przywódca Ukrainy zaznaczył, że podróż Kułeby do Chin to pierwsze tego typu wydarzenie od lat. Prezydent miał zostać poinformowany o dokładnym przebiegu rozmów między ministrami .

Zełenski podkreślił, że czeka na szczegółowy raport z wizyty kiedy Kułeba wróci do kraju.

Chiny. Pierwsza taka wizyta od 12 lat

Wizyta szefa ukraińskiej dyplomacji w Państwie Środka rozpoczęła się we wtorek. W Pekinie Dmytro Kułeba powtórzył deklarację o gotowości do rozpoczęcia rozmów pokojowych z państwem agresorem. Zauważył, że nie widzi chęci ze strony Moskwy do podjęcia rokowań.