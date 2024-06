- Ktoś mądry powiedział kiedyś, że generałowie przygotowują się na poprzednie wojny. Utworzenie Bezzałogowych Systemów Sił Zbrojnych to dowód na to, że przestaliśmy się przygotowywać, a zaczęliśmy dyktować własne zasady - mówił w Kijowie Wadym Sucharewski. Nawiązał w ten sposób do słynnych słów Winstona Churchilla, który przekonywał, że Ministerstwo Wojny w Wielkiej Brytanii zawsze przygotowuje się do ostatniej wojny. Reklama

Ukraina inwestuje w produkcję dronów

11 czerwca zastępcy szefa Sił Zbrojnych Ukrainy powierzono przejęcie odpowiedzialność za nowy departament, który skupia się na zrobotyzowanych bezzałogowcach, używanych zarówno w powietrzu, wodzie jak i na lądzie.

- Ukraina stworzyła precedens, jakiego nie widziano od czasu powstania samolotów i sił powietrznych - przekonywał Sucharewski podczas oficjalnej prezentacji.

W czasie trwającej wojny, zarówno siły ukraińskie jak i rosyjskie zainwestowały w technologie związane z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Ukraina wykorzystuje drony na polu bitwy przede wszystkim do atakowania celów związanych z infrastrukturą wojskową, znajdujących się w głębi Rosji: lotnisk, czy rafinerii naftowych. Ma to doprowadzić do przerwania dostaw paliwa dla rosyjskiego wojska oraz zmniejszenia wpływów Kremla z eksportu.

Szanse na ataki w głąb Rosji

- Mamy duże szanse na wygranie wojny z Rosją. Możemy to osiągnąć dzięki waszej inteligencji, waszej wytrwałości, dzięki temu, co robicie, aby chronić życie i zdrowie naszych żołnierzy, coraz częściej angażując roboty i systemy bezzałogowe w misje bojowe w powietrzu, na lądzie i na morzu - stwierdził towarzyszący Wadymowi Sucharewskiemu wiceminister obrony Ukrainy Iwan Hawryliuk. Reklama

Jak dodał, dzięki powołaniu Bezzałogowych Systemów Sił Zbrojnych możliwe będzie atakowanie celów w Rosji, oddalonych nawet o 1500 km od Ukrainy.

Symbolem departamentu została wygenerowana przez sztuczną inteligencję "mechaniczna jaskółka". Jak przekonywano podczas prezentacji w Kijowie, ptak ten jest ważnym dla kultury ukraińskiej symbolem, zwiastującym zwycięstwo.

Dwa miliony ukraińskich dronów do końca roku

Pod koniec ubiegłego roku prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie fabryki zdołały wyprodukować milion dronów. Liczba ta ma zostać podwojona do końca 2024 r., o co zadbać ma ponad 200 powołanych do tego krajowych przedsiębiorstw.

Wiceminister ds. przemysłu strategicznego Ukrainy Hanna Hvozdiar jeszcze w marcu zapewniała, że krajowe fabryki mają możliwości, by produkować 150 tys. bezzałogowców miesięcznie.

Źródło: Kyiv Independent

