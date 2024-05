"Wojna Rosji przeciwko Ukrainie podkreśliła znaczenie obrony powietrznej, czego dowodzą kierowane do Zachodu prośby Kijowa o dodatkowe systemy i rakiety do ochrony miast, wojsk i sieci energetycznej przed codziennymi nalotami. Europa jednak sama zupełnie nie jest przygotowana do obrony przed atakami z powietrza" - pisze "Financial Times".

