"Wielka sprawa". Kluczowe skutki ukraińskiego sukcesu na Krymie

Wyłączenie z funkcjonowania nośnika pocisków manewrujących Kalibr, które przenosić mógł na swoim pokładzie okręt podwodny "Rostów nad Donem", to ważne osiągnięcie, które osłabi ataki na infrastrukturę - stwierdził Leighton, komentując doniesienia o zatopieniu łodzi przez ukraińską armię.

Zatopienie "Rostowa nad Donem". Ekspert mówi o "skrajnej kompromitacji" Rosjan

Serwis Unian powołuje się na słowa Ołeksandra Musienki , eksperta wojskowego i szefa Centrum Studiów Wojskowych i Prawnych, który stwierdził, że Rosjanie z pewnością podejmą próbę wydobycia "Rostowa nad Donem" , ale będzie to dla nich ryzykowna operacja w związku z tym, że terytorium znajduje się w strefie, w której zniszczeń dokonują ukraińskie siły.

"Forbes" przekonuje z kolei, że zatonięcie "Rostowa nad Donem" to "wyjątkowo niewygodna strata" dla rosyjskiej marynarki wojennej, a dla samego okrętu "skrajna kompromitacja" . Całkiem niedawno został bowiem naprawiony po trafieniu pociskiem rakietowym podczas ataku Ukraińców we wrześniu 2023 r.

Wojna na Ukrainie. "Łódź zatonęła na miejscu"

Okręt podwodny B-237 "Rostów nad Donem" to według klasyfikacji stosowanej przez NATO okręt klasy Kilo. W rosyjskiej flocie znajdują się cztery tego typu maszyny, które zdolne są m.in. do przenoszenia rakiet Kalibr. Łódź została oddana do użytku w grudniu 2014 r.