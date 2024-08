Wojna na Ukrainie. Celne uderzenia na Krym

Zniszczenie rosyjskiego okrętu podwodnego "Rostów nad Donem" to kolejny atak na tę jednostkę znajdującą się w bazie w Sewastopolu. We wrześniu 2023 roku w wyniku ukraińskiego ataku rakietowego obiekt został poważnie uszkodzony. Rosjanie byli w stanie go naprawić i ponownie wysłać do działań bojowych.