Zgodnie ze scenariuszem, opisywanym przez włoski dziennik "La Republica", wojna w Ukrainie miałaby się zakończyć, gdy Rosja "otrzyma" wszystkie okupowane terytoria, w tym Krym, a Ukraina wstąpi do NATO .

Ukraina. Koniec wojny? Jest scenariusz

Zdaniem włoskich dziennikarzy do negocjowania takiej formy rozejmu może dojść na początku 2025 roku . Jeśli Donald Trump wygra wybory prezydenckie w USA w listopadzie, zaprzysiężony zostanie po nowym roku.

"La Republica" zwraca uwagę, że do tego czasu Władimir Putin będzie chciał "wzmocnić swoją kartę przetargową" . Miałoby temu posłużyć zdobycie nowych terytoriów w Ukrainie. Jak podkreślają dziennikarze, Ukraina przy wsparciu sojuszników powinna wykorzystać ten czas, by obronić jak najwięcej ukraińskich miejscowości.

Wojna na Ukrainie. Władze o sojuszu z NATO

Tymczasem Olha Stefaniszyna, wicepremier do spraw integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO w piątek na antenie ukraińskiej telewizji przekazała, że "absolutnie wszyscy sojusznicy popierają decyzję o zaproszeniu Ukrainy do NATO podczas szczytu w Waszyngtonie, z wyjątkiem USA i Niemiec ".

Wcześniej w piątek "The New York Times" informował, że zarówno USA, jak i Niemcy "nie zmieniły swojego stanowiska w sprawie zaproszenia Ukrainy do NATO". Jak podano w publikacji, Sojusz nie chce przyjąć nowego członka, z powodu którego miałby zostać wciągnięty w największą wojnę w Europie po 1945 roku