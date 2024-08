Wojna w Ukrainie. Będzie referendum terytorialne?

Zastrzegł jednak, że jego zdaniem "nie jest to najlepsza opcja", bo Władimir Putin uznałby ją za zwycięstwo. - Dlatego to pytanie jest bardzo, bardzo, bardzo trudne - zaznaczył. Jest to wyraźna zmiana w narracji ukraińskiego przywódcy. - Dla nas przegrana, to utrata kraju. Ktoś mówi: "Co jest dla was ważniejsze - terytorium czy ludzie?" Jak można tak porównywać? Ludzie są ważni, ale to nie znaczy, że można im podarować 30 procent naszej ziemi - mówił jakiś czas temu w wywiadzie dla BBC.