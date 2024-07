Wojna w Ukrainie. Kijów ma jasny cel. Stawia na drony

Dowódca przekazał, że ukraińskie siły zbrojne "z powodzeniem wykorzystują drony kamikadze dalekiego zasięgu do ataków w głębi Rosji ". Do tej pory ich celem było "około 200 obiektów infrastruktury krytycznej". Syrski podkreślił, że "wszystkie były związane z logistyką wojskową i obejmowały fabryki, składy paliwa i amunicji".

Jak podaje "The Guardian", teraz kluczowym celem Ukrainy jest zniszczenie kerczeńskiego przejścia drogowego i kolejowego łączącego okupowany półwysep Krymski z Rosją. Syrski odmówił jednak komentarza co do tego, kiedy może to nastąpić.