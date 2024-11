Były szef MSZ Ukrainy zaznacza, iż "nie można zaprzeczyć, że armia rosyjska czyni postępy w pełzającej okupacji Ukrainy". "Putin odczytuje to jako niezbity dowód na to, że obecna strategia Ukrainy i jej partnerów nie działa . Gardzi Zachodem za jego słabość, niezdecydowanie i wierzy, że w końcu zwycięży" - dodaje Kułeba.

Wątpliwy pokój i rewolucja w kraju?

Jego zdaniem koniec wsparcia finansowego dla Ukrainy może doprowadzić do sytuacji, w której Wołodymyr Zełenski zgodzi się na niekorzystne warunki pokojowe, ale jest to scenariusz mało prawdopodobny. Kułeba podkreśla, że mogłoby to doprowadzić do oporu wewnętrznego w kraju.