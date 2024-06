Tragiczny miesiąc dla Ukrainy. Tak źle nie było od roku

- Prawo międzynarodowe zabrania podczas wojny ataków na ludność cywilną, ich eskalacja w Ukrainie jest nie do przyjęcia - powiedziała we wtorek w Radzie Bezpieczeństwa podsekretarz generalna ONZ Rosemary DiCarlo.

DiCarlo, która pełni funkcję podsekretarza ds. politycznych i budowy pokoju wyszczególniła, że w atakach na ludność i infrastrukturę cywilną Ukrainy zginęło w minionym miesiącu ponad 170 osób , a kolejnych 690 zostało rannych, co jest najwyższą liczbą ofiar w ciągu jednego miesiąca od czerwca 2023 roku.

Rada Bezpieczeństwa ONZ. Porozumienie pokojowe ws. Ukrainy

- Porozumienie pokojowe, które ostatecznie zostanie wynegocjowane, musi zapewnić suwerenność Ukrainy , jej pełne praktyczne możliwości obrony niepodległości, a także swobodę i niezakłócone prawo do kształtowania polityki wewnętrznej i zagranicznej bez wpływów Rosji - cytował ambasador fragment wystąpienia na Szczycie prezydenta Andrzeja Dudy .

Szczerski zwrócił uwagę, że zaproponowane przez Rosję warunki pokojowe nie pozostawiają miejsca na negocjacje. Nie zmierzają do postępu w procesie pokojowym, lecz służą jako nieudolne usprawiedliwienie kontynuacji wojny.

- Dla nas nie ma alternatywy do sprawiedliwego pokoju. (…) Do czasu jego osiągnięcia, wsparcie Polski dla Ukrainy, we wszystkich jej formach, pozostanie naszym priorytetem - oświadczył ambasador Szczerski.