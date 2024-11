Tego chciał Putin. Ujawniono pierwsze warunki zawieszenia broni

Radio Swoboda dotarło do pierwszych dokumentów z początku wojny w Ukrainie , przedstawiających pierwotne żądania Władimira Putina. Rozgłośnia podała, że kilka dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji - traktat pokojowy ma datę 7 marca 2022 roku - Moskwa zaproponowała warunki, które byłyby jednoznaczne z kapitulacją Kijowa . Rozmowy na ten temat przeprowadzono na Białorusi .

"Gdyby władze ukraińskie zgodziły się na te warunki, zamieniłoby to Ukrainę w marionetkowy podmiot o fikcyjnym statusie neutralnym , z maleńką, bezzębną armią, bez ochrony ze strony państw NATO i bez szansy na odzyskanie kontroli nad Krymem czy Donbasem" - podało radio.

Władimir Putin postawił żądania. Dotarli do dokumentów z początku wojny

Według projektu "System" Radia Swobody Władimir Putin chciał doprowadzić do braku suwerenności Ukrainy. Żądał zrzeczenia się Krymu oraz Donbasu, a także rozbrojenia większości armii Kijowa.

Projekt zakładał redukcję wojska Ukrainy do 50 tys. ludzi, w tym 1500 oficerów , czyli pięć razy mniej niż posiadała Ukraina do 2022 roku. Wówczas Ukrainie pozostałyby jedynie cztery statki, 55 helikopterów i 300 czołgów - zauważa Radio Swoboda. Kraj nie mógłby także konstruować nowych systemów bojowych, a także pozyskiwać wszelkiego rodzaju broni rakietowej, której zasięg przekraczałby 250 km.

Wojna w Ukrainie. Rozmowy pokojowe zakończone fiaskiem

Na początku bieżącego roku strony konfliktu znowu zasiadły do negocjacji. Jednak nie wypracowały wspólnego stanowiska w kwestii rozejmu .

Rosja wciąż nie chciała przystać na niektóre formy zabezpieczenia Ukrainy przed przyszłą ewentualną agresją. Żądała także ograniczenia armii Kijowa do 85 tys. wojskowych. Obie strony wymagały od przeciwnika wycofania wojsk z obecnie zajmowanych pozycji - żadna nie chciała na to przystać. Ostatecznie do konsensusu nie doszło, a rozmowy pokojowe wstrzymano.