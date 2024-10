Ukraińskie Siły Zbrojne podały, że odniosły sukces na froncie, skutecznie neutralizując rosyjską stację radarową Nebo-M. Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych uderzenie było możliwe dzięki wykorzystaniu balistycznych pocisków ATACMS . Nebo-M może śledzić do 200 celów balistycznych w odległości nawet kilkuset kilometrów.

Ukraina. Wielki cios w rosyjska armię. Stacja radarowa Nebo-M zniszczona

Radar Nebo-M pełni kluczową rolę w rosyjskiej obronie przeciwlotniczej. Ukraińskie media, powołując się na źródła w armii, twierdzą, że to wyjątkowo trudny cel. Zniszczenie stacji ma ogromne znaczenie strategiczne: osłabia zdolność rosyjskiej armii do wykrywania, śledzenia oraz przechwytywania celów aerodynamicznych i balistycznych .

Jak dodała broniąca się armia, jest to kluczowe zwłaszcza w kontekście dalszych działań bojowych, w tym wykorzystania przez Ukrainę pocisków manewrujących Storm Shadow i SCALP-EG . "Utworzenie sprzyjającego 'korytarza powietrznego' dla tych pocisków może okazać się przełomowe" - dodali ukraińscy wojskowi.

Ukraina. Nowy szef NATO Mark Rutte w Kijowie

W czwartek do Kijowa przybył nowy sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - podała agencja AFP. To pierwsza podróż byłego premiera Holandii od czasu objęcia urzędu we wtorek. Szef Sojuszu zapewnił Ukrainę o wsparciu ze strony NATO w obliczu trudnej sytuacji na froncie.