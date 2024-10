O postawie niemieckiego kanclerza wobec ukraińskiego "planu zwycięstwa" pisze redakcja Bilda. Jak poinformowano po zakończeniu szczytu UE w Brukseli Olaf Scholz przyznał, że spełnienie wszystkich próśb Wołodymyra Zełenskiego mogłoby doprowadzić do bezpośredniego konfliktu Rosja - NATO .

Jednocześnie Olaf Scholz zapowiedział, że będzie blokował przyspieszony tryb przyjęcia Ukrainy do NATO .

Wojna w Ukrainie. Olaf Scholz o rozmowach z Władimirem Putinem

Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu w Brukseli Olaf Scholz wygłosił oświadczenie dotyczące przyszłości konfliktu w Ukrainie. Kilkanaście godzin przed spotkaniem z unijnymi przywódcami, a także Wołodymyrem Zełenskim, niemiecki kanclerz ogłosił, że jest gotowy do negocjacji z Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny.

- Są ofiarami jego polityki mającej na celu rozszerzenie jego kraju. Coś, co nie powinno się powtórzyć w Europie - mówił.

Ukraiński "plan zwycięstwa". Viktor Orban krytycznie o pomyśle Kijowa

Na temat przedstawianego przez Wołodymyra Zełenskiego "planu zwycięstwa", po zakończeniu unijnego szczytu, wypowiedział się również Viktor Orban . Zdaniem premiera Węgier dokument nie prowadzi do pokojowego rozwiązania konfliktu i w związku z tym jego kraj nie zamierza przyczyniać się do jego realizacji.

- To, co dotychczas istniało jako plan zwycięstwa okazało się planem porażki. Powiedziałem, że nie bierzemy w tym udziału, to nie jest nasz plan zwycięstwa i naszym zdaniem, z tym planem nie można wygrać, można jedynie przegrać - przekonywał Orban w wywiadzie dla radia Kossuth.