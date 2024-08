7 lutego tego roku przez wiele godzin słyszeli brzęczenie . Prawie się do niego przyzwyczaili, gdy dwa drony załadowane materiałami wybuchowymi nagle uderzyły w ich dom.

- To było tak, jakby żołnierze grali w grę komputerową - mówi Lubow, opisując niepokojący atak. - Tylko w prawdziwym życiu - wtrąca Wołodymyr. - I na żywych celach.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie wysyłają drony na cywilów

Przez wiele miesięcy zespół śledczy "DW" analizował wiele raportów i informacji ze źródeł otwartych na temat ataków dronów. Dwie organizacje pozarządowe wspierały gazetę w analizie tych danych: Projekt Eyes on Russia Centrum Odporności Informacyjnej oraz Archiwum Ukrainy Mnemonic.

Ukraina. Większość mieszkańców uciekła

Rosja. Drony jako broń

Liczba ataków dronów na Berysławie gwałtownie wzrosła od jesieni 2023 roku . W szczególności używano dronów FPV (First Person View), załadowanych materiałami wybuchowymi.

Drony FPV, które pierwotnie były używane głównie przez pilotów hobbystów , są wyposażone w kamerę wideo. Za pomocą specjalnych gogli lub na monitorze pilot może śledzić ich lot w czasie rzeczywistym. Pozwala to obserwować cel z bliska i sterować dronem z dużą precyzją.

W 2023 roku liczba dronów FPV, rozmieszczonych na linii frontu, znacznie wzrosła po obu stronach. - Na niebie nad Ukrainą operują prawdopodobnie dziesiątki tysięcy dronów FPV - wyjaśnia Samuel Bendett, członek Programu Studiów nad Rosją w Center for Naval Analyses, amerykańskim think tanku. Pilot drona może zrzucić materiały wybuchowe lub skierować drona z ładunkiem wybuchowym do celu, gdzie eksploduje.