Co jest sprawdzane w trakcie takiej kontroli? Zakład Ubezpieczeń Społecznych weryfikuje w szczególności to, czy płatnik prawidłowo zgłosił do ubezpieczenia społecznego wszystkie osoby, które miał obowiązek zgłosić. Sprawdzana jest także rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek i należności pobieranych przez ZUS oraz prawidłowość ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.