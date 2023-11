Rosyjski szturm trwa. Wojska Putina uparcie napierają na jeden kierunek

W trakcie walk toczących się w trudnym do ataku terenie Rosjanie tracą znaczne zasoby sprzętowe i ludzkie. Jednocześnie, jak podkreślają analitycy, nie przynosi to niemal żadnych realnych zysków terytorialnych .

Wojna w Ukrainie. Rosjanie mają problem z okrążeniem Awdijiwki

Głównym celem Rosjan jest doprowadzenie do zamknięcia sił ukraińskich w mieście , co jednocześnie uniemożliwiłoby przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji jednostek i ich całkowite rozbicie.

Wojna w Ukrainie. Prezydent Ukrainy o stratach na froncie

Amerykański dziennik "The New York Times" podaje zaś, że na koniec lata Rosja straciła około 300 tysięcy mundurowych, z czego 120 tysięcy to zabici, a około 180 tysięcy ranni. Ukraiński bilans wynosi zaś 70 tysięcy zabitych i od 100 do 120 tysięcy rannych.