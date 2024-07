" Rosja wykorzystała obchody Dnia Marynarki Wojennej, by pokazać swoje stosunki z wieloma 'niezachodnimi' państwami, jako część działań mających na celu stworzenie grupy państw, rzekomo kierowanych przez Rosję i zebranych przeciw Zachodowi " - podaje ISW w najnowszym raporcie.

ISW: Z tymi państwami Rosja zacieśnia współpracę

Jak zwrócono uwagę, podczas uroczystości w Petersburgu można było zobaczyć okręty należące do marynarki wojennej Chin , Algierii i Indii . Co więcej, na obchodach pojawili się przedstawiciele 31 państw, w tym Azerbejdżanu , Wenezueli , Wietnamu, Kuby , Libii, Mjanmy, Syrii , Kataru , Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Republiki Południowej Afryki .

ISW podkreśla, że doszło także do kilku spotkań. "Wiceminister obrony Rosji Aleksander Fomin spotkał się z dowódcą chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej Hu Zhongmingiem i omówili współpracę między Rosją a Chinami w sferze morskiej" - zauważają analitycy.

Dzień Marynarki Wojennej Rosji. Część obchodów odwołana

Święto rosyjskiej floty, czyli Dzień Marynarki Wojennej obchodzony jest każdego roku w całej Rosji. Najważniejsza część uroczystości mają miejsce w Petersburgu, skąd okręty przepływają do bazy sił morskich w mieście Kronsztad .

"To nie pierwszy raz od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, gdy wydarzenia w Rosji są odwoływane ze względów bezpieczeństwa. Niemniej, to wydarzenie jest najbardziej doniosłe spośród nich, co wskazuje na coraz większe trudności Kremla z zagwarantowaniem bezpieczeństwa swoim siłom zbrojnym" - zauważył brytyjski resort obrony.