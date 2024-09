Ujawnił, że pod koniec czerwca podpisał kontrakt z ministerstwem obrony Rosji . Wstąpienie do armii Władimira Putina mężczyzna nazywa "środkiem przymusowym", ponieważ - jak twierdzi - jest zadłużony na ponad milion rubli (ok. 43 tys. zł), który w ten sposób próbował spłacić.

Ukraina: Rosjanin opowiedział o ataku na obwód kurski. "Nasi nie utrzymali granicy"

- Nasi żołnierze nie utrzymali granicy. Cieszę się, że żyję. Nie mogę nic powiedzieć, nie jestem mocny w polityce - ocenia rosyjski jeniec. Dodaje, że schwytanych "potraktowano normalnie". - Nie było żadnych znieważeń ani wyzwisk. No jak biorą jeńców, to wiadomo krzyki, hałas, ale bez przemocy - mówi.

Wojna na Ukrainie. Rosjanin: Ukraińcy są zmęczeni

Pytany, co może powiedzieć osobie, która obiecywała mu służbę w bezpiecznym miejscu frontu, jeniec mówi: "Co mam mu powiedzieć? I tak dostaje pensję. Został oszukany, oszukał mnie. To tylko łańcuch. Co mam mu powiedzieć? On też został oszukany, zarabia grosze, utrzymuje rodzinę" - twierdzi Rosjanin.