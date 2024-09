Mógł być "szpiegiem Putina". Znaleziono ciało walenia Hvaldimira

- Znaleźliśmy Hvaldimira dryfującego w morzu. Zmarł, ale nie jest jasne, co było przyczyną śmierci - przekazał w rozmowie z norweskim nadawcą NRK biolog morski Sebastian Strand, który od kilku lat śledził aktywność ssaka. Dodał, że jego śmierć go poruszyła.

Norwegia. Waleń Hvaldimir nie żyje. Znaleziono go w zatoce

Biolog morski dodał, że wiele wskazywało na to, że do piątku waleń był w dobrym stanie. Teraz trzeba ustalić, co było przyczyną jego śmierci. NRK podaje, że ciało Hvaldimira znaleźli łowiący w okolicy ryby ojciec i syn. Początkowo myśleli, że to wywrócona łódź. - Byłem zszokowany (...) Nigdy wcześniej nie doświadczyłem czegoś podobnego - mówił 16-latek.