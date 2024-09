Wojna na Ukrainie. Rosja wycofała swoje jednostki z Białorusi

Rzecznik ukraińskiej Straży Granicznej podkreślił, że w ubiegłym roku na Białorusi przebywało od 10 tys. do 12 tys. rosyjskich żołnierzy , którzy uczestniczyli tam w wojskowych manewrach. Obecnie w kraju pozostają jedynie "jednostki logistyczne Federacji Rosyjskiej, które nie stanowią zagrożenia dla Ukrainy ".

- Białoruś przemieszcza sprzęt i personel wewnątrz kraju, ale nie stanowi to dla nas istotnego zagrożenia - ocenił Andrij Demczenko.

Jeszcze końcem sierpnia rzecznik Straży Granicznej Ukrainy informował, że w bezpośredniej odległości od granicy ukraińsko-białoruskiej nie doszło do rozmieszczenia nowego sprzętu ani rosyjskich jednostek. - Wzdłuż samej granicy wszystkie oddziały Sił Obronnych Ukrainy w pełni kontrolują całą jej długość - od Wołynia po obwód czernihowski i nie odnotowano żadnych niezwykłych sytuacji - mówił.

Wojna na Ukrainie. Białoruś gromadziła wojska. Pod pozorem ćwiczeń

Ponadto MSZ Ukrainy ostrzegało stronę białoruską, że w przypadku naruszenia granicy państwowej, Ukraina "podejmie wszelkie niezbędne środki w celu realizacji prawa do samoobrony, zagwarantowanego Kartą Narodów Zjednoczonych".

Źródła: The New Voice of Ukraine, Ukraińska Prawda