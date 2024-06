Wojna na Ukrainie. Ostrzał Mariupola. Trafiona został baza wojskowa

W ostrzale Mariupola zajętego przez Rosja n uszkodzona została baza wojskowa . "Według wstępnych informacji, w wyniku dzisiejszego ostrzału, w mieście została trafiona baza okupantów. Uszkodzono do pięć jednostek sprzętu " - podaje Unian. Rażone miały też zostać elementy obrony przeciwlotniczej.

Trafiono w cel na terenie Rosji. Zniszczono Pancyr-S1

Unian donosi, że jest to kolejny w ostatnim czasie atak na ten rejon. 11 czerwca miało dojść do uderzeń na pozycje rosyjskich wojsk około 18 km od granicy. W ataku przeprowadzonym - jak podają media - przy pomocy wyrzutni HIMARS , miało zginać siedmiu rosyjskich żołnierzy.

Media: Ukraina dostała zgodę. Może atakować do 100 km w głąb Rosji

Ukrainie wolno też używać systemów obrony powietrznej dostarczonych przez USA do ataków na rosyjskie samoloty, "jeśli planują one ostrzał ukraińskiej przestrzeni powietrznej" - zaznaczył rzecznik Pentagonu, mjr Charlie Dietz.

Wojna na Ukrainie. USA zmienia zdanie

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) poinformował w czerwcu, że polityka USA, ograniczająca możliwość użycia przez Ukrainę amerykańskiej broni do ostrzału celów w Rosji, "skutecznie stworzyła rozległą (przestrzeń), wykorzystywaną przez Kreml do ochrony swoich sił, z czego armia rosyjska korzysta podczas prowadzenia operacji wojskowych na Ukrainie".