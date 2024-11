W czwartek Rosja przeprowadziła atak na Ukrainę, używając międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM) , która spadła w okolicach miasta Dniepr w południowo-wschodniej Ukrainie. Według Sił Powietrznych Ukrainy, pocisk wystrzelony z rosyjskiego obwodu astrachańskiego miał zdolność przenoszenia ładunków jądrowych i zasięg do 6 tysięcy kilometrów . Atak ten zbiegł się z obchodzonym na Ukrainie Dniem Godności i Wolności.

Wojna w Ukrainie. Bruksela: Putin igra z wojną atomową, jest nieprzewidywalny

Do sytuacji odniosła się Komisja Europejska . Jej rzecznik Peter Stano, ocenił, że użycie międzykontynentalnej rakiety balistycznej wobec Ukrainy oznaczałoby wyraźną eskalacją ze strony Władimira Putina oraz "ilościową i jakościową zmianą w konflikcie ".

Francja i Wielka Brytania. "Poważna eskalacja"

- Jeżeli wystrzelenie rakiet ICBM się potwierdzi, będzie to niezwykle poważne wydarzenie i kontynuację eskalacyjnego podejścia Rosji - powiedział rzecznik francuskiego MSZ Christophe Lemoine, zaznaczając jednocześnie, że Francja nie ma na razie potwierdzenia, iż faktycznie doszło do użycia tych rakiet. - Jeżeli się to potwierdzi, zareagujemy w odpowiedni sposób - dodał Lemoine.