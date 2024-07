Temat wynagrodzenia dla chętnych do udziału w wojnie pojawił się w oświadczeniu polityka, które opublikowano w sieci. Burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin podkreślił w nim, że chętni za pierwszy rok służby otrzymają 5,2 miliona rubli (około 235,5 tys. zł - red.) . To jednak nie wszystko, dodatkowo władze stolicy wypłacą jednorazową premię za sam fakt podpisania umowy. W tym przypadku mowa o 1,9 miliona rubli (około 86,5 tys. zł - red.) .

By zachęcić mężczyzn do udziału w walce, w oświadczeniu wskazano także na odszkodowania, które można otrzymać w przypadku obrażeń. Te uzależnione są od "ciężkości" i wynoszą od 22 tys. do 45 tys. zł. Gdyby zaś rekrut poległ na froncie to rodzina otrzyma kwotę około 135 tys. zł.