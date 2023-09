Anton Heraszczenko opublikował w środę na platformie X (dawniej Twitter - red.) dwa zdjęcia Kadyrowa, które rzekomo mają pochodzić z ostatnich dni.

"Po lewej: Kadyrow na nagraniu wideo opublikowanym w niedzielę. Po prawej: Kadyrow na wideo opublikowanym w środę" - napisał doradca ukraińskiego ministra.

Kadr ze zdjęcia po lewej stronie pochodzi w nagrania opublikowanego w mediach społecznościowych Kadyrowa w niedzielę.

W filmie przywódca Czeczenii zwraca się do odbiorców, aby "uprawiali sport". Heraszczenko zwraca uwagę, że na nagraniu padają jeszcze inne słowa, jednak nie był w stanie ich zrozumieć.

"Gorąco radzę wszystkim, którzy w internecie nie potrafią odróżnić prawdy od kłamstwa, przejść się na świeże powietrze, uporządkować myśli. Deszcz jest cudownie ożywczy" - takim podpisem opatrzono nagranie.

Należy podkreślić, że nie wiadomo, kiedy nagrano film z udziałem Kadyrowa, który w niedzielę trafił do sieci. Nie odnosi się w żaden sposób do informacji o swoim stanie zdrowia, nawiązuje do tego tylko opis wideo, który mógł napisać każdy.

Na zdjęciu z środy Kadyrow wydaje się być mniej opuchnięty na twarzy.

Nagranie z moskiewskiej kliniki

Ostatni materiał z Kadyrowem pochodzi z nagrania udostępnionego w mediach społecznościowych czeczeńskiego lidera. Widać na nim wychudzonego mężczyznę na łóżku szpitalnym, który rzekomo ma przebywać w kremlowskiej klinice. Tej samej, w której według przekazów medialnych miał być leczony sam Kadyrow.

Takie informacje przekazywał wcześniej m.in. były redaktor naczelny "Echa Moskwy" Aleksiej Weniediktow. "Typowa ciężka niewydolność nerek, dlatego konieczna jest częsta hemodializa, co najwyraźniej dokonuje się w Centralnym Szpitalu Klinicznym" - pisał.

Pacjent z nagrania ma być wujem czeczeńskiego przywódcy - Magomedem Kadyrowem. W drugiej części przekazu widać czeczeńskiego lidera, który siedzi przy schorowanym krewnym.

Magomed ma się zmagać z poważną chorobą, ale "wraca już do zdrowia".

Stanowisko Kremla

W poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapytany został o stan zdrowia Ramzana Kadyrowa w trakcie briefingu prasowego.

Rzecznik Kremla jasno stwierdził, że nie ma informacji o zdrowiu czeczeńskiego przywódcy .

- Nie mam żadnych informacji. Zresztą administracja prezydencka raczej nie może udzielić informacji o stanie jego zdrowia. Dlatego nie mam tu nic do powiedzenia - stwierdził.

Stan zdrowia Ramzana Kadyrowa. Medialne doniesienia

Kilka dni temu media obiegła informacja o tym, że stan zdrowia przywódcy Czeczeni mógł ulec diametralnej zmianie. "Ramzan Kadyrow od kilku dni jest w śpiączce. Został przetransportowany samolotem do Moskwy, ale lekarze nie byli w stanie mu pomóc i wrócił do Czeczenii" - informował w piątek ukraiński serwis Obozrevatel.



Dodano również, że Kadyrow miał prawdopodobnie trafić do placówki leczniczej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niezależny białoruski portal Nexta, cytując słowa Andrija Jusowa, przedstawiciela ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) podał, że stan zdrowia Kadyrowa pogorszył się, co doprowadziło do stanu krytycznego.



"Informacje są potwierdzone z różnych źródeł w kręgach medycznych i politycznych. Nie chodzi o obrażenia. Inne szczegóły wymagają dalszego wyjaśnienia. On choruje od dłuższego czasu i mówimy o ogólnoustrojowych problemach zdrowotnych" - zaznaczył Jusow.

Informacje o chorobie Ramzana Kadyrowa pojawiły się już kilka miesięcy temu, kiedy to przekazywano, że czeczeński przywódca ma problemy z nerkami. Zwracano także uwagę na jego opuchniętą twarz.

Czeczenia: Kreml nie ma następcy

Według Jambulata Sulejmanowa, szefa ruchu "Jedyna Siła", Kreml nie był dostatecznie dobrze przygotowany na scenariusz, w którym musi szybko zmienić przywódcę czeczeńskiej republiki.



- Wszyscy wiemy, że Kadyrow od dłuższego czasu jest chory. Może to być, że tak powiem, przeciąganie jego powolnego usuwania, ale może to oznaczać, że faktycznie był chory. Dziś próbują go jakoś zatrzymać przez pewien czasu, do momentu opracowania w Czeczenii innego planu budowy władzy - stwierdził.

- Dziś nie są gotowi od razu zastąpić Kadyrowa. Dlatego też nie ma żadnych komentarzy ze strony otoczenia Putina na temat jego stanu zdrowia - dodał.

Ramzan Kadyrow. Droga na szczyt władzy

Ramzan Kadyrow w I wojnie w Czeczenii (wojna między czeczeńskimi separatystami i wojskami rosyjskimi, 1994-1996), walczył przeciwko Rosji. W II wojnie (październik 1999 - kwiecień 2009 r.), razem z ojcem Achmatem Kadyrowem (w latach 2000-2003 zarządcą, zaś od 2003 do 2004 roku prezydentem Czeczenii) zmienili stronę i poparli Rosję.



Po śmierci ojca, który zginął w zamachu przeprowadzonym przez separatystów 9 maja 2004 na stadionie w Groznym podczas obchodów Święta Zwycięstwa, Ramzan Kadyrow został mianowany wicepremierem Czeczenii (wcześniej był szefem służby bezpieczeństwa). W sierpniu tego samego roku prezydentem Czeczenii został lojalny wobec Moskwy Ału Ałchanow.

W lutym 2007 r. Ramzan Kadyrow zastąpił Ałchanowa na fotelu prezydenta. W marcu 2011 r. został Szefem Republiki Czeczeńskiej. Od listopada 2015 jest też członkiem Komisji Doradczej Rady Państwa Federacji Rosyjskiej.

