Ramzan Kadyrow od kilku dni jest w śpiączce. Został przetransportowany samolotem do Moskwy , ale lekarze nie byli w stanie mu pomóc i wrócił do Czeczenii - podaje ukraiński serwis Obozrevatel.

Wojna w Ukrainie. Media: Ramzan Kadyrow w śpiączce

Jak dodaje portal, Kadyrow ma zostać przetransportowany na leczenie za granicę, najprawdopodobniej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Nexta cytuje z kolei Andrija Jusowa, przedstawiciela ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Według jego słów stan zdrowia Kadyrowa pogorszył się, co doprowadziło go do stanu krytycznego.