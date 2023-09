Prezydent Brazylii broni Putina. "Nie zostanie za nic aresztowany"

- Wierzę, że Putin może z łatwością przybyć do Brazylii. Mogę państwu powiedzieć, że dopóki będę prezydentem Brazylii, a on przyjedzie do Brazylii, nie zostanie za nic aresztowany - oświadczył da Silva.