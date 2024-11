Potężna broń w rękach Ukraińców. Ostra krytyka z Kremla

Miny przeciwpiechotne dla Ukrainy. Jest reakcja Kremla

Do medialnych doniesień, w trakcie konferencji prasowej, odniósł się rzecznik Władimira Putina , Dmitrij Pieskow . Zdaniem kremlowskiego urzędnika decyzja podjęta przez Joe Bidena to kolejny element eskalacji konfliktu i próby jego przedłużenia na kolejne miesiące.

- Trudno powiedzieć, na ile jest to prawdą (...) Ale jeśli w ogóle pójść tym trendem to odchodząca administracja USA jest w pełni zaangażowana w kontynuację wojny w Ukrainie i robi wszystko, co w jej mocy, aby to osiągnąć w pozostałym jej czasie - stwierdził.