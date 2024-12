Badacze z Uniwersytetu Yale ustalili, że przynajmniej 314 ukraińskich dzieci porwano, przetransportowano do Rosji i oddano rodzinom zastępczym. W proceder miało być zaangażowane biuro Władimira Putina, a także minister oświaty. To z najbliższego otoczenia rosyjskiego lidera pochodziły pieniądze potrzebne do realizacji programu.